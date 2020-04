Morto Robinson, leggenda del Liverpool del 'triplete'

E’ morto oggi a Madrid, all’età di 61 anni, Michael Robinson, leggendario ex calciatore irlandese al quale fu diagnosticato nell’ottobre del 2018 un tumore. Attaccante di ruolo e nativo di Leicester, disputò oltre 300 gare ufficiali in Inghilterra per cinque diversi club, contribuendo al 'triplete' del Liverpool nella stagione 1983-1984 (Premier League, Coppa di Lega e Coppa Campioni). Giocò le sue ultime tre stagioni in Spagna, all’Osasuna. Al termine della carriera rimase a vivere in Spagna fino ad ottenerne la cittadinanza.