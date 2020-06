Tommasi lascia la guida dell'assocalciatori "ora serve unione"

ROMA (ITALPRESS) - "Ciao a tutti, con queste righe vi voglio idealmente abbracciare e ringraziare. Oggi con le dimissioni dalla carica di consigliere e Presidente dell'AIC si chiude per me un percorso iniziato con l'ingresso nel Consiglio Direttivo nel lontano 1999". Damiano Tommasi apre cosi' la lettera con cui ha ufficializzato le sue dimissioni dall'Associazione italiana calciatori. "Non e' stato per nulla semplice nel 2011 prendere il testimone da Sergio Campana, dopo 43 anni di storia, con il rischio di rovinare il lavoro svolto fino a quel giorno - racconta l'ex centrocampista - I momenti complicati sono stati tanti e ne siamo usciti con l'unione e il gioco di squadra. Tra i piu' complicati il calcio scommesse nel 2011, lo sciopero della Serie A all'inizio della stagione 2011/2012, la tragedia in campo di Piermario Morosini ad aprile 2012, la riforma della Lega Pro con la proclamazione dello sciopero, le ripetute elezioni federali, lo sciopero della Serie A femminile revocato all'ultimo nel 2015, la mancata qualificazione mondiale per i ragazzi del 2018, la mia candidatura federale e i mesi di quarantena che ancora ci stanno mettendo sotto pressione". "La squadra ha dovuto fare fronte comune e stringere le fila - spiega Tommasi - Oggi e' proprio l'unione che serve ed e' per questo che ritengo utile per AIC, ma soprattutto per calciatrici e calciatori, lasciare gli incarichi di consigliere e di Presidente. Quando accettai di candidarmi chiesi che fosse cambiato lo Statuto con l'inserimento del limite ai mandati per il Presidente (al massimo tre di 4 anni anche non consecutivi). Avere un "limite" e' condizione essenziale per motivare e spingere a fare. Cosi' e' stato per me e sono contento di aver accelerato su tante iniziative. Questo mio ultimo mandato sarebbe dovuto terminare con le elezioni dello scorso 27 aprile. Purtroppo anche quelle sono finite in quarantena e abbiamo dovuto posticiparle. Come gia' detto, pero', la nostra Associazione ha bisogno di unione e voce univoca. Nell'ultimo periodo non e' stato sempre cosi' e per questo e' bene che non ci siano divergenze all'interno della cabina di comando in vista dei prossimi appuntamenti". Dopo le dimissioni dell'ex calciatore della Roma, sara' l'avvocato Umberto Calcagno, vice presidente vicario, ad assumere le funzioni statutarie fino alla data delle prossime elezioni. (ITALPRESS). pal/tvi/red 29-Giu-20 17:09

