Champions League: Atlanta:PSG, per la Juve City o Real, per il Napoli Beyern o Chelsea

Questo il tabellone della Final Eight di Champions League in programma dal 12 al 23 agosto a Lisbona dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon: QUARTI DI FINALE (12-15 AGOSTO) 1) Manchester City (Eng)/Real Madrid (Esp) - Juventus (Ita)/Lione (Fra) 2) RB Lipsia (Ger) - Atletico Madrid (Esp) 3) Barcellona (Esp)/Napoli (Ita) - Bayern Monaco (Ger)/Chelsea (Eng) 4) Atalanta (Ita) - Paris Saint Germain (Fra) SEMIFINALI (18-19 AGOSTO) vincente 1 - vincente 3 vincente 2 - vincente 4 FINALE (23 AGOSTO).

Juve ai quarti con vincente City-Real - La vincente di Real Madrid-Manchester City è l’avversario della vincente dell’ottavo tra Juventus e Olympique Lione, in Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Nyon.

Napoli,quarti con vincente Chelsea-Bayern - La vincente di Chelsea-Bayern Monaco è l’avversaria della vincente fra Barcellona e Napoli nei quarti di finale di Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio in corso a Nyon.

L'Atalanta col Paris Saint Germain ai quarti - Sarà il Paris Saint Germain l'avversario dell’Atalanta nei quarti di finale della Champions League. Lo ha stabilito il sorteggio Uefa a Nyon



EUROPA LEAGUE

Questo il tabellone della Final Eight di Europa League, in programma in Germania dal 10 al 21 agosto, dopo il sorteggio effettuato oggi a Nyon: QUARTI DI FINALE (10-11 AGOSTO) 1) Wolfsburg (Ger)/Shakthar Donetsk (Ukr)- Eintracht Fr. (Ger)/Basilea (Sui) 2) Lask (Aut)/Manchester United (Eng) - Basaksehir (Tur)/Copenaghen (Den) 3) Inter (Ita)/Getafe (Esp) - Rangers (Sco)/Bayer Leverkusen (Ger) 4) Olympiacos (Gre)/Wolverhampton (Eng) - Siviglia (Esp)/Roma (Ita) SEMIFINALI (16-17 AGOSTO) vincente 4 - vincente 2 vincente 3 - vincente 1 FINALE (21 AGOSTO)