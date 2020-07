Inter, il 2-2 a Roma è solo un favore alla Juve

L'Inter di Conte non va oltre il 2-2 a Roma contro i giallorossi e non si porta a -3 dalla Juve, attesa stasera dal big match con la Lazio. Serve poco il pari anche agli uomini di Fonseca. La magra consolazione per i nerazzurri è la qualificazione matematica alla Champions.

Le reti: al15' del primo tempo de Vrij, nel recupero del primo tempo pareggio contestato di Spinazzola e gol del vantaggo al 57' di Mkhitaryan (dopo un gol annullato a Lautaro Martinez per fuorigioco). Il pareggio arriva nel finale su rigore (Lukaku al 42') per un fallo in area su Moses, entrato insieme allo stesso Lukaku, Eriksen e Biraghi a metà ripresa. Polemiche per il primo gol della Roma, viziato da un fallo (rivisto anche al Var) all'ai danni di Martinez.