La Reggiana torna in B dopo 21 anni

Con un gol di Kargbo al 5' della ripresa, la Reggiana ha battuto 1-0 il Bari, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nella finale in gara secca dei play off di serie C fra nobili decadute. Dopo 21 anni, con una storia che l’ha vista anche nel massimo campionato, la Reggiana torna in serie B, condannando il Bari a un’altra stagione di purgatorio.

‌ "E' stata una bellissima e combattuta partita tra due squadre che meritavano entrambe di andare in B". Questo il commento del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo la finale play-off di serie C vinta dalla Reggiana contro il Bari. "Mancava il pubblico - ha rimarcato ai microfoni della Rai - e noi abbiamo bisogno che gli stadi vengano riaperti e abbiamo bisogno anche di sponsor altrimenti questo spettacolo verrà penalizzato".