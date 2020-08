Juve fuori dalla Champions: Sarri fallisce l'obiettivo della stagione

Juventus-Lione finisce 2-1: non basta ai bianconeri per accedere alla fase finale della Champions, la Final Eight. Sarri fallisce l'obiettivo principale della stagione. La doppietta di Ronaldo non basta a rovesciare lo 0-1 dell'andata.

Juventus (4-3-3): Szczesny, Cuadrado (25' st Danilo), De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic (15' st Ramsey), Rabiot, Bernardeschi (25' st Dybala, 39' st Olivieri)), Higuain, Ronaldo (77 Buffon, 31 Pinsoglio, 3 Chiellini, 24 Rugani, 14 Matuidi, 28 Demiral, 38 Muratore). All. Sarri.

Lione (3-5-2): Lopes, Denayer (16' st Andersen), Marcelo, Marcal, Dubois (45' st Tete), Caqueret, Guimaraes, Aouar (46' st Mendes), Cornet, Ekambi (22' st Reine-Adèlaide), Depay (22' st Dembèlè) (30 Tatarusanu, 2 Diomande, 4 Rafael, 10 Traorè, 22 Jean Lucas, 31 Bard, 36 Cherki). All. Garcia.

Arbitro: Zwayer (Germania).

Reti: 12' pt rig. Depay, 43' pt rig. Ronaldo, 15' st Ronaldo.

Angoli: 6-3 per la Juventus.

Recupero: 4' e 6'.

Ammoniti: Cuadrado, Dubois, Depay, Bentancur, Caqueret e Marcal per gioco falloso; Aouar e Lopes per perdita di tempo; Cornet e Sarri per proteste.