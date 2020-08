Champions, il Barcellona batte il Napoli (3-1) e passa ai quarti

Il Barcellona ha vinto 3-1 al Camp Nou nel ritorno degli ottavi di Champions,ed eliminato il Napoli dopo l'1-1 del San Paolo. Così lasquadra catalana si è qualificata per la Final Eight di Lisbona dove affronterà il Bayern. Apre Lenglet al 10', raddoppia Messi al 23', tris di Suarez su rigore al 46' e gol di Insigne, sempre dagli undici metri, al quinto minuto di recupero del primo tempo.

Infatti il Bayern ha battuto il Chelsea 4-1 all’Allianz Arena e si è qualificato. Già vittoriosi per 3-0 a Stamford Bridge, i tedeschi passano in vantaggio al 10' con un rigore trasformato da Lewandoswki, raddoppia Perisic al 24', Abraham accorcia per i Blues al 44', poi tris di Tolisso al 76' e ancora Lewandowski all’84'.