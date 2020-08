Un Inter sprecona ma dominante batte il Bayer (2-1) e va in semifinale

Un’Inter sprecona ma dominante batte per 2-1 il Bayer Leverkusen a Dusseldorf e accede in semifinale di Europa League. Tantissime le occasioni per i nerazzurri, che si portano subito sul doppio vantaggio con Barella e Lukaku, ma subiscono l’immediata rete di Havertz che tiene tutto in equilibrio. Ulteriori occasioni nel secondo tempo per la squadra di Conte, incapace però di chiuderla e costretta a soffrire fino al termine anche a causa di due rigori concessi e poi tolti. L’Inter affronterà adesso in gara secca la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea in programma domani.

