Successo per 1-0 dello Spezia allo stadio "Stirpe" contro il Frosinone nel match di andata della finale playoff di Serie B. Per la squadra allenata da Vincenzo Italiano decisiva la rete siglata da Emmanuel Gyasi (nella foto) al minuto 21. La gara di ritorno è in programma per giovedì 20 agosto alle ore 21.15 allo stadio "Alberto Picco" di La Spezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA