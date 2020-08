L'Inter regala spettacolo e vola in finale di Europa League. In semifinale a Düsseldorf la squadra di Antonio Conte travolge lo Shakhtar Donetsk per 5-0 grazie alle doppiette di Lautaro Martinez e Lukaku e alla rete di D’Ambrosio e conquista il pass per l'ultimo atto contro il Siviglia in programma il 21 agosto a Colonia.

