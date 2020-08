Juventus, Adidas svela terza maglia: per la prima volta arancione - Video

Adidas ha svelato la terza divisa della Juventus per la stagione 2020/21, continuando il suo approccio ispirato al mondo dell’arte. Il terzo kit introduce per la prima volta nella storia del club un audace colore arancione in un’espressione di vitalità per riflettere lo spirito della squadra in campo. Il sorprendente design fornisce un’ulteriore prova della costante evoluzione del club, sorprendendo i fan con idee inaspettate, rese famose dall’evoluzione dell’identità visiva e del logo del club nel gennaio 2017. Il risultato è una maglia che mantiene le tradizioni tessute nel DNA del club e segnando una nuova era per la squadra italiana di maggior successo. "Volevamo creare le tre divise della Juventus per la stagione 2020/21 attraverso la lente dell’arte. I modelli che siamo stati in grado di realizzare dimostrano come il mondo del design e dell’arte possono sposarsi", ha commentato Francesca Venturini, la designer adidas che sta dietro alla creazione delle tre maglie della Juventus per la stagione 2020/21.