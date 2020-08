Ibra si mostra in rossonero con la maglia 11: "Mi sto scaldando"

Il rinnovo di contratto fra il Milan e Zlatan Ibrahimovic è a un passo e lo svedese pare preannuciarlo pubblicando una sua foto in maglia rossonera, con il vecchio numero corretto, da 21 a 11. «Come ho detto, mi sto solo riscaldando», il messaggio di Ibrahimovic.

- A questo punto manca solo l'annuncio ufficiale del rinnovo del contratto grazie al quale Ibrahimovic giocherà nel Milan anche la prossima stagione. Il centravanti svedese, 39 anni a ottobre, secondo quanto filtra è atteso a Milano domani e inizierà ad allenarsi dopo i test anti-coronavirus, in base allo stesso protocollo seguito a inizio settimana dai compagni.

Fino a ieri filtrava l’intenzione di Ibrahimovic di cambiare il numero di maglia passando dal 21 al 9, ma il suo ultimo messaggio social fa pensare che alla fine la scelta possa cadere sulla 11.

Il primo impegno per la squadra di Stefano Pioli, sarà l'amichevole di mercoledì 2 settembre contro il Novara a Milanello.

