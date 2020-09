Il n.37 dell'Amburgo schizza sugli spalti e aggredisce il tifoso che lo insulta- Video

Ha interrotto l'intervista che stava rilasciando a bordo campo ed è "volato" sugli spalti a colpire il tifoso avversario che lo stava insultando. Una scena che ha dell'incredibile, al termine di una sfida con nervi a fiori di pelle per la Coppa di Germania. La partita in questione è Dinamo Dresda-Amburgo, terminata 4-1. Toni Leistner, difensore e maglia n.37 della squadra ospite, ha perso la testa e - come documenta un filmato su Twitter - è salito sugli spalti e ha aggredito un tifoso avversario. Nelle immagini lo si vede prendere per il collo della maglia il supporter della Dinamo e buttarlo a terra, fino all’intervento di altri tifosi e degli steward. Ma una squalifica sembra inevitabile.