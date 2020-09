In Spagna una squadra dedicata a Sabrina Salerno

Una squadra che porta il nome di Sabrina Salerno. Succede in Spagna, a Siviglia. Come riporta "Marca", un gruppo di ragazzi ha deciso di chiamare la loro squadra amatoriale di calcio a 7 "Società Sportiva Sabrina Salerno". La dedica è in onore della cantante che ha avuto successo con i suoi pezzi disco-music all’italiana negli anni ottanta, fino a diventare simbolo di quel periodo. Il motto della società sarà "Gloria e disordine". "Appena si apriranno le iscrizioni ai tornei cercheremo quello con il livello più basso per iscriverci" ha detto uno dei fondatori che poi definisce gli obiettivi della squadra in vista delle partite: "Siamo più preoccupati di trovare un tavolo al bar dopo la partita che fare un passaggio giusto dalla difesa all’attacco. Ci piace il calcio, ma abbiamo un’età. La vita è una questione di priorità e la palla è la seconda cosa più importante".

Con 20 milioni di dischi venduti, il successo di Sabrina Salerno ha superato i confini italiani facendola volare in cima alle classifiche di mezzo mondo, tra cui anche la Spagna: "Siamo tutti degli anni Ottanta e credevamo che Sabrina Salerno meritasse un tributo, sentito e sincero, per la sua musica, la sua bellezza e perchè è apparsa nella nostra vita proprio nello stesso momento in cui stavamo calciando un pallone per la prima volta. E’ stato un modo per chiudere il cerchio" dice un altro dei fondatori. Su Twitter le maglie sono state già richieste da più utenti "ma non sappiamo se possiamo venderle.