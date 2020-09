Suarez dal Barcellona all'Atletico, è ufficiale

L’Atletico Madrid ha annunciato la firma del contratto con l’attaccante del Barcellona Luis Suarez, confermando che l’atleta uruguaiano continuerà a giocare nella Liga piuttosto che unirsi alla Juventus in Italia. Il Barcellona ha detto che l’Atletico aveva accettato di pagare sei milioni di euro per Suarez, che ha lasciato il suo ultimo allenamento in lacrime mercoledì dopo che durante l’estate gli era stato detto che non era più richiesto dal nuovo allenatore Ronald Koeman.

Da quando è arrivato al Barca dal Liverpool nel 2014, Suarez ha vinto numerosi trofei, tra cui la Champions League 2015 e quattro titoli della Liga. Lascia così il terzo miglior marcatore del club che, con 198 gol, è dietro Cesar Rodriguez (232) e Lionel Messi (634). Il passaggio ai rivali della Liga del Barcellona segue un tentativo fallito di unirsi alla Juventus.

L’uscita del 33enne dal Camp Nou arriva mentre Koeman tenta di rimodellare il Barcellona. Oltre a Suarez, l’olandese ha 'invitatò all’uscita anche Arturo Vidal e Ivan Rakitic, oltre al difensore francese Samuel Umtiti.

