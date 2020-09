Atalanta macchina da gol: ne fa 4 alla Lazio ed è prima - La Classifica

‌‌‌L’Atalanta è una macchina da gol anche quest’anno e la Lazio è rimasta tramortita, anche se ha lottato. La squadra di Inzaghi ha anche avuto qualche occasione, ma non l’ha saputa sfruttare, mentre la Dea è stata spietata: due partite esterne, otto gol. La verità è che nel primo tempo l'Atalanta si è dimostrata superiore ed è andata a colpire con gli esterni Gosens e Hateboer. Una superiorità tattica che ha disorientato la Lazio, impedendole di giocare con la solita disinvoltura. Il terzo gol di Gomez (doppietta per il Pepu), su svarione della difesa, ha messo la squadra di Inzaghi ko. Era già successo l’anno scorso: 3-0 nel primo tempo e poi rimonta dei biancocelesti. Stavolta no. La Lazio ha segnato con Caicedo all’inizio della ripresa, ma Gomez ha portato a quattro i gol nerazzurri con un tiro strepitoso. Atalanta decisamente corsara, quindi: per la squadra di Gasperini un successo importante perché ne allunga la serie positiva esterna: non perde in trasferta dalla sedicesima giornata dello scorso campionato - metà dicembre - quando a Bologna venne sconfitta per 2-1. Ora è in testa a punteggio pieno.

In precedenza vittoria con 5 gol per l'Inter a Benevento e primo successo per lo Spezia che sbanca Udine 2-0.

RISULTATI (Recuperi prima giornata)

Benevento - Inter 2-5

Udinese - Spezia 0-2

Lazio - Atalanta 1-4

CLASSIFICA

Napoli 6 2 2 0 0 8 0 Atalanta 6 2 2 0 0 8 3 Inter 6 2 2 0 0 9 5 Milan 6 2 2 0 0 4 0 Verona 6 2 2 0 0 4 0 Juventus 4 2 1 1 0 5 2 Sassuolo 4 2 1 1 0 5 2 Bologna 3 2 1 0 1 4 3 Fiorentina 3 2 1 0 1 4 4 Lazio 3 2 1 0 1 3 4 Spezia 3 2 1 0 1 3 4 Benevento 3 2 1 0 1 5 7 Genoa 3 2 1 0 1 4 7 Roma 1 2 0 1 1 2 5 Cagliari 1 2 0 1 1 1 3 Udinese 0 2 0 0 2 0 3 Torino 0 2 0 0 2 2 5 Sampdoria 0 2 0 0 2 2 6 Parma 0 2 0 0 2 1 6 Crotone 0 2 0 0 2 1 6