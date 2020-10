L'Inter pareggia con il Borussia Mönchengladbach (2-2)

Solo un pari in casa per l’Inter alla prima di Champions, mentre vola L’Atalanta in Danimarca. I nerazzurri hanno acciuffato il pareggio 2-2 solo in extremis con la doppietta di Lukaku, dopo che i tedeschi avevano rimontato con un rigore di Bensebaini e erano passati in vantaggio nel finale con Hofmann. Nessun problema, invece, per gli uomini di Gasperini che, in Danimarca, hanno battuto 4-0 il Midtjylland. A segno Zapata, Gomez, Muriel e Miranchuk. Choc a Madrid per la sconfitta del Real per 3-2 contro lo Shakhtar Donetsk, che era in vantaggio di tre gol alla fine del primo tempo. "Colpa mia, non ci sono scuse", ha detto alla fine Zidane.

