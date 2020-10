Il Milan piega il Celtic a Glasgow (3-1)

Parte bene il percorso del Milan nel gruppo H di Europa League. Dopo l’incredibile qualificazione ai rigori contro il Rio Ave, i rossoneri passano per 3-1 sul campo del Celtic e mettono in cassaforte i primi tre punti. Pioli cambia qualche interprete (esordio per Dalot, Tonali dal 1' per far rifiatare Bennacer) ma il Diavolo continua a vincere e allunga a 21 la striscia di risultati utili consecutivi dal post lockdown. Per il Milan gol di Krunic, Diaz e Hauge. Per il Celtic rete di Elyounoussi.

Bene la Roma, male il Napoli

Nelle altre partite di Europa League che coinvolgevano squadre italiane, la Roma ha battuto a Berna gli svizzeri dello Young Boys 2 a 1, sconfitto invece in casa il Napoli per 1-0 dagli olandesi dell’Az Alkmaar.