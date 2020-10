Il Napoli batte la Real Sociedad e la Roma pareggia con il Cska

Il Napoli ha battuto la Real Sociedad 1-0 in una partita della seconda giornata del Girone F di Europa League giocata allo stadio Anoeta di San Sebastian. La Roma, invece, ha pareggiato con il Cska Sofia (0-0) in una partita della seconda giornata del Girone A dell’Europa League disputata nello stadio Olimpico di Roma.

Il Napoli si rimette in carreggiata

Il Napoli si riscatta in Europa League dopo lo scivolone dell’esordio. I partenopei, sconfitti al San Paolo dall’Alkmaar (a sorpresa capolista a punteggio pieno nel gruppo F), raccolgono tre punti dalla trasferta più insidiosa del girone. A San Sebastian, una rete di Politano stende la Real Sociedad per 1-0 e permette al Napoli di ritornare in carreggiata prima delle due partite contro il Rijeka fanalino di coda.

Il pareggio di una Roma poco ispirata

Una Roma poco ispirata non va oltre lo 0-0 contro il Cska Sofia nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Fonseca ritrova Smalling al centro della difesa con Kumbulla e Fazio.