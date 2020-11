Nations League: Spagna a valanga, Germania umiliata 6-0

Una Spagna letteralmente devastante umilia la Germania a Siviglia, nell’ultima partita del girone eliminatorio della Nations League. Nello stadio De la Cartuja finisce 6-0, con 3 gol per tempo della 'Rojà che, grazie a questa vittoria, firma il sorpasso in classifica sui tedeschi, qualificandosi per le Finals del torneo dell’Uefa.

Alvaro Morata apre la strada al successo delle 'Furie Rossè (non segnava con la maglia della Nazionale da poco più di un anno), poi Ferran Torres e Rodri fanno prendere alla partita una piega ben definitiva, con i tedeschi di Joachim Loew assolutamente non in grado di opporre resistenza agli avversari. Nella ripresa, a completare il 'set' tennistico ci pensano ancora Ferran Torres, con altre due reti, e Oyarzabal. Una vittoria esaltante per la Spagna, una disfatta storica per i tedeschi. Unica nota stonata di una serata da incorniciate l'infortunio muscolare occorso a Sergio Ramos, che è uscito dal campo dopo 43' di gioco: è assai complicato che il capitano del Real Madrid possa essere al proprio posto a fine mese in Champions nella sfida contro l’Inter a Milano.

Nelle altre partite della serata la Francia, già qualificata alle finali, supera in rimonta la Svezia per 4-2, con doppietta di Giroud. Il Portogallo - con CR7 in campo, e a secco, per quasi un’ora - vince 3-2 in Croazia. Il Montenegro vince il Gruppo 1 della Lega C, battendo 4-0 Cipro. Pari per i due ct italiani in campo oggi: Malta di Devis Mangia non va oltre l’1-1 con le Isole Far Oer, mentre l’Azerbaijan di Gianni De Biasi viene inchiodato sullo 0-0 in trasferta dal Lussemburgo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA calcio