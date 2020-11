Doppietta di Ibra (che poi si fa male): il Milan sbanca Napoli

Ancora doppietta del debordante Ibrahimovic (ora sono dieci gol in tutto) e Napoli ko, nonostante Mertens abbia riaperto la partita. Hauge l’ha chiusa definitivamente. Peccato per i rossoneri che Ibra si sia infortunato nel finale. L'espulsione di Bakayoko ha tagliato le gambe alla squadra di Gattuso che, rimasta in dieci, non ha più rimontato, nonostante i tentativi.

I rossoneri sono rimasti primi, con tanti saluti a tutti. Nel primo tempo più Milan che Napoli all’inizio, poi si è vista la squadra di Gattuso che ha trovato un Donnarumma insuperabile fra i pali. Il gol di Ibrahimovic (superlativo colpo di testa e nono centro) ha premiato l’inizio coraggioso dei rossoneri. Una traversa di Di Lorenzo ha negato il pareggio al Napoli, nel corso di un primo tempo vivace e dagli esiti incerti. Il raddoppio di Ibrahimovic a inizio ripresa, ha chiuso la partita, vinta meritatamente dal Milan. Pur senza Pioli in panchina, dov'è andato Bonera, la squadra rossonera ha confermato con questo successo al San Paolo, di poter continuare a lungo in vetta alla classifica.

‌Un ko interno sanguinoso, dopo quello col Sassuolo, per Gattuso, ex rossonero doc. Il Napoli dovrà attendere per salire in alto, anche per la penalizzazione e lo 0-3 a tavolino con la Juve. Gli azzurri possono tuttavia ambire ancora a qualcosa d’importante. Gattuso, privo di Osimhen, aveva affidato a Meret la custodia della porta e recuperato Mario Rui e aveva preferito Lozano a Elmas. Bonera (Pioli) aveva schierato subito Romagnoli in difesa e Rebic in attacco. Non è sembrato il solito Napoli-Milan, anche se c'era il pirotecnico Gattuso in panchina.

I rossoneri hanno cominciato in avanti, subendo qualche veloce contropiede di Politano. Rebic ha avuto sul sinistro una palla gol e l’ha ciccata ignobilmente. Anche Chalanoglu ha chiamato in causa Meret. Su angolo, Kjear ha sparacchiato alto di sinistro. Per venti minuti, Napoli non pervenuto. Al 20' su traversone di Hernandez, Ibrahimovic ha anticipato Koulibaly di testa insaccando di testa alla sinistra di Meret. Gli azzurri, scossi dallo svantaggio, si sono svegliati, ma non hanno trovato molti spazi. Poi un tiro di Mertens ha costretto Donnarumma a una paratissima sulla sinistra. Sull'angolo successivo, in mischia Di Lorenzo, da posizione favorevolissima, ha colpito una traversa, ma era forse più facile segnare.



La partita è cambiata e il Napoli ha assediato i rossoneri: Politano ha sparato una volta alto e un’altra fuori. Ci ha provato pure Lozano, alto. Nella ripresa, il Napoli ha cercato il pareggio. In contropiede al 9' Rebic è andato via sulla sinistra su input di Calhanoglu, arrivato in area ha messo centro, dove Ibrahimovic, vino al secondo palo, ha insaccato di ginocchio beffando ancora Koulibaly. Poi ha fatto anche il terzo, partendo in fuorigioco: annullato. Punto sul vivo, Mertens al 18' ha anticipato Kjear e ha giustiziato Donnarumma riaprendo la partita.

Poi una fuga di Hernandez è stata fermato con un fallo: doppio giallo per Bakayoko e cartellino rosso, Napoli in dieci, ma proteso in attacco per cercare il 2-2. Mischie in area rossonera. Ibrahimovic si è infortunato, uscendo, ma su un’azione di rimessa Hauge è andato via sulla sinistra e ha battuto Meret fissando il punteggio sull'1-3 finale. All’orizzonte, un Napoli-Roma in grado di dire qualcosa per la graduatoria dei valori. E se il Milan perdesse Ibrahimovic, dopo l’infortunio, sarebbe grave. (ITALPRESS)‌