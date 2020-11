Un Napoli in formato argentino rifila 4 gol alla Roma e la aggancia al quarto posto in classifica. Rilancio della squadra di Gattuso dopo due stop nella serata in cui omaggia Diego Armando Maradona scendendo in campo con la maglia dell'Argentina. Di Insigne al 31' su magistrale punizione la rete che apre le danze nel primo tempo, nella ripresa vanno a segno Ruiz, e nel finale Mertens e Politano.

La squadra di Fonseca perde e subisce un brusco stop dopo tre vittorie consecutive in campionato (primo ko sul campo della stagione). Nella cornice emozionante del San Paolo (che presto sarà stadio Maradona), la formazione di Gattuso scende in campo con maglia albiceleste in una giornata di ricordo del campione che si è aperta con la visita di Bruno Conti al murales dedicato a Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Cagliari-Spezia Cagliari e Spezia pareggiano 2-2 alla Sardegna Arena e ottengono un buon punto che muove la classifica di entrambe. È il giorno del cordoglio per Diego Armando Maradona ma anche per i 3 morti di Bitti dopo l'alluvione che ha colpito nelle ultime ore la Sardegna, ricordati da un minuto di silenzio prima del calcio d'inizio. Per il numero 10 argentino stop al 10' in suo ricordo. In campo la squadra di Italiano conferma la mentalità propositiva e impone i suoi ritmi di gioco alla squadra di casa, sfruttando soprattutto le incursioni sulla fascia sinistra dell'ex Farias e di Bastoni.

Risultati

Sassuolo - Inter 0-3 (ieri)

Benevento - Juventus 1-1 (ieri)

Atalanta - Verona 0-2 (ieri)

Lazio - Udinese 1-3

Bologna - Crotone 1-0

Milan - Fiorentina 2-0

Cagliari - Spezia 2-2

Napoli - Roma 4-0

Torino - Sampdoria (30/11, ore 18.30)

Genoa - Parma (30/11, ore 20.45)

Classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Milan 23 9 7 2 0 21 8 Inter 18 9 5 3 1 23 13 Sassuolo 18 9 5 3 1 20 12 Napoli 17 9 6 0 3 20 10 Roma 17 9 5 2 2 19 15 Juventus 17 9 4 5 0 18 7 Verona 15 9 4 3 2 12 7 Atalanta 14 9 4 2 3 18 16 Lazio 14 9 4 2 3 14 16 Bologna 12 9 4 0 5 14 14 Cagliari 11 9 3 2 4 16 19 Sampdoria 10 8 3 1 4 12 13 Udinese 10 9 3 1 5 10 12 Spezia 10 9 2 4 3 13 17 Benevento 10 9 3 1 5 12 21 Fiorentina 8 9 2 2 5 10 15 Parma 6 8 1 3 4 8 16 Torino 5 8 1 2 5 14 20 Genoa 5 8 1 2 5 7 16 Crotone 2 9 0 2 7 6 20