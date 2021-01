Il Parma sta cominciando a muoversi sul mercato per rinforzare la squadra. Il ritorno di D'Aversa sembra aver bloccato la cessione di Gervinho e Inglese ma è chiaro che in attacco è indispensabile un rinforzo. Il nome più accreditato in questo momento è quello di Vincenzo Grifo, italiano ma nato in Germania, che gioca nel Friburgo ma che ha già esordito in maglia azzurra con la nazionale di Mancini.