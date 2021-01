Doppietta di Ibra, Milan quasi campione d'inverno

Torna Slatan Ibrahimovic ad è subito doppietta. Il Milan passa anche a Cagliari e dopo dieci anni si ritrova a un passo dall'essere campione d'inverno. La squadra di Pioli va subito in vantaggio con Ibra dal dischetto dopo 6 minuti, nella ripresa l'attaccante svedese mette al sicuro il risultato raccogliendo sul filo del fuorigioco un lancio perfetto di Calabria.

In vista della partita con l'Atalanta Pioli dovrà però fare a meno di Saelemaekers (espulso per doppia ammonizione pochi minuti dopo l'ingresso in campo nella ripresa) e di Romagnoli, ammonito e già diffidato.

A quota 43 con tre punti di vantaggio sull'Inter, il Milan è ora a +10 dalla Juve.

RISULTATI

Lazio - Roma 3-0

Bologna - Verona 1-0

Torino - Spezia 0-0

Sampdoria - Udinese 2-1

Napoli - Fiorentina 6-0

Crotone - Benevento 4-1

Sassuolo - Parma 1-1

Atalanta - Genoa 1-1

Inter - Juventus 2-0

Cagliari - Milan 0-2

CLASSIFICA