L'ex gialloblù Almeyda nuovo cittì del Cile

Non è ancora ufficiale, ma la stampa sudamericana non ha dubbi: nelle prossime ore Matias Almeyda verrà nominato commissario tecnico del Cile. Lo riporta il quotidiano argentino Olè, trovando conferma nei cileni de "La Tercera". L’ex centrocampista di Lazio, Parma, Inter e Brescia prenderà il posto di Reinaldo Rueda, dopo aver vinto la concorrenza di tanti altri candidati. Si erano fatti i nomi anche di Luciano Spalletti e Roberto Donadoni per quanto riguarda i tecnici italiani, ma anche quelli, tra gli altri, di Pekerman, Benitez e Crespo. L’argentino lascerà, dunque, la guida del San Josè Earthquakes, club che milita nella North American Soccer League, per guidare il Cile con l’obiettivo di recuperare il terreno perduto finora nelle qualificazioni sudamericane e staccare il pass per i Mondiali del 2022.

