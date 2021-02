A Sky 121 i match di Champions a stagione per 3 anni

Sky ha acquisito i diritti audiovisivi per la trasmissione di 121 delle 137 partite a stagione della Champions League e di tutte le 282 partite a stagione di Europa League e Conference League per il triennio 2021/2024. Saranno quindi ben 403 i match per ognuna delle tre stagioni di Champions ed Europa League oltre che della nuova Conference League. "Siamo estremamente soddisfatti del risultato raggiunto - ha detto Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky - I nostri abbonati potranno ancora vivere per i prossimi 3 anni le sfide tra le più grandi squadre europee, con i migliori campioni in campo a contendersi i trofei più ambiti. Sky continuerà quindi a raccontare il calcio ai massimi livelli in termini di qualità e di prestigio, con l’inconfondibile mix di passione, competenza e innovazione tanto apprezzato da chi ci sceglie ogni giorno".

