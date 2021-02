Hernan Crespo non è più l'allenatore del Defensa y Justicia. Dopo la conquista della Copa Sudamericana - l’equivalente della nostra Europa League - ai danni del Lanus, l’ex attaccante di Parma, Inter e Milan ha rassegnato le dimissioni. Secondo la stampa argentina, dietro la decisione di Crespo ci sarebbe la chance di allenare in Brasile il San Paolo, che nei giorni scorsi ha esonerato Fernando Diniz, quarto in campionato a -8 dalla capolista Internacional.

