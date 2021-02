Coppa Italia: 3-1 al Napoli, l'Atalanta in finale

L’Atalanta raggiunge la Juventus nella finale di Coppa Italia. La squadra di Gasperini si impone nel doppio confronto con il Napoli, prendendosi meritatamente la gara di ritorno per 3-1 dopo lo 0-0 dell’andata. Zapata e Pessina (doppietta) permettono ai nerazzurri di giocarsi nuovamente il trofeo dopo la finale persa con la Lazio nel 2019. Prosegue il momento negativo per Gattuso che paga le pesanti assenze di Koulibaly e Manolas.

"Ho fatto un gol importante, ma importante è stata soprattutto la squadra, non abbiamo mollato nelle difficoltà. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma ce l’abbiamo fatta, siamo in finale. Abbiamo tenuto bene anche se in alcune situazioni ci siamo abbassati troppo. Abbiamo sfruttato le occasioni. Dedico questa vittoria alla mia famiglia e alla squadra". Lo ha detto ai microfoni di Rai Uno Duvan Zapata dopo la vittoria dell’Atalanta contro il Napoli nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.