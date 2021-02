Il Verona ferma la Juventus sul pari al Bentegodi e rallenta la corsa dei bianconeri verso la vetta della classifica. Non basta il gol di Ronaldo per i tre punti. E’ ancora Barák a firmare la rete dell’1-1 e la traversa nega il 2-1 a Lazovic. Ora Pirlo è a -3 dal Milan, che domani affronta la Roma all’Olimpico, e a -7 dall’Inter capolista. Nuovo stop dopo quello con il Bayern in Champions per la Lazio, battuta 2-0 a Bologna dall’ex Mihajlovic (in gol Mbaye e Sansone).

