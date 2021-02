Il Milan vince a Roma e resta a -4 dall'Inter - Risultati e classifica

ROMA (ITALPRESS) - Il Milan sbanca l’Olimpico e si porta a meno 4 dall’Inter. Il big match della ventiquattresima giornata della Serie A termina 2-1 per i rossoneri; per la Roma di Fonseca c'è l'ennesima sconfitta in uno scontro diretto di questa stagione. La prima frazione di gioco è uno spettacolo condito dai tanti errori di marca giallorossa. In totale tre gol annullati, una traversa e un rigore assegnato col Var.

Ma nel complesso l’1-0 maturato nella prima frazione di gioco grazie ad un calcio di rigore realizzato da Kessiè per un fallo di Fazio su Calabria rilevato col Var è generoso. L’avvio di gara è da incubo per la Roma. Al 3' è annullato un gol a Tomori per fuorigioco di Kjaer. Al 5' Pau Lopez perde palla, Ibrahimovic gliela sfila ma sbaglia il colpo di tacco da due passi. La squadra di Fonseca non è in campo e il Milan ne approfitta senza trovare il gol. Al 9' Villar perde palla, Rebic serve Ibra che mette in rete ma il gol è annullato per la posizione irregolare dello svedese.

Alla mezzora la Roma prova a venir fuori dalla pressione avversaria e costruisce due occasioni: prima con Veretout che calcia al volo dal limite dell’area, Donnarumma blocca. Poi con Pellegrini che da due passi è murato prima da Tomori e successivamente da Tonali. Al 50' la Roma pareggia e lo fa col decimo gol in campionato di Veretout: Spinazzola scarica per il francese che dall’imbocco dell’area batte Donnarumma.

Al 56' Pioli cambia: Ibrahimovic ha un problema fisico e viene sostituito da Leao. Ma al 58' il Milan torna avanti sul punteggio: Pau Lopez sbaglia un lancio, Saelemaekers verticalizza per Rebic che in diagonale firma il 2-1 e poco dopo si fa male. Al 72' Roma pericolosa: Mkhitaryan evita Kessiè e col mancino sfiora l'incrocio dei pali da posizione defilata in area. Al 79' la Roma protesta: sempre l’armeno ruba palla a Theo Hernandez e cade in area ma per Guida non è rigore. A ruota Pedro e Mkhitaryan non riescono a battere Donnarumma: il Milan si lascia alle spalle il momento no, la Roma scivola al quinto posto. (ITALPRESS).



RISULTATI

Torino - Sassuolo rinviata

Spezia - Parma 2-2

Bologna - Lazio 2-0

Verona - Juventus 1-1

Sampdoria - Atalanta 0-2

Crotone - Cagliari 0-2

Inter - Genoa 3-0

Udinese - Fiorentina 1-0

Napoli - Benevento 2-0

Roma - Milan 1-2

CLASSIFICA

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Inter 56 24 17 5 2 60 24 Milan 52 24 16 4 4 47 29 Juventus 46 23 13 7 3 45 20 Atalanta 46 24 13 7 4 55 31 Roma 44 24 13 5 6 48 37 Lazio 43 24 13 4 7 38 32 Napoli 43 23 14 1 8 49 25 Sassuolo 35 23 9 8 6 37 34 Verona 35 24 9 8 7 31 27 Sampdoria 30 24 9 3 12 33 36 Bologna 28 24 7 7 10 32 37 Udinese 28 24 7 7 10 26 33 Genoa 26 24 6 8 10 26 36 Fiorentina 25 24 6 7 11 25 36 Spezia 25 24 6 7 11 32 43 Benevento 25 24 6 7 11 25 44 Torino 20 23 3 11 9 33 41 Cagliari 18 24 4 6 14 26 41 Parma 15 24 2 9 13 19 47 Crotone 12 24 3 3 18 23 57