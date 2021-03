Pessime notizie da Torino: i granata (sotto 2-0) rimontano e battono 3-2 il Sassuolo

Pessime notizie per le speranza di salvezza del Parma. Il Torino con una incredibile rimonta conquista una importantissima vittoria in rimonta con il Sassuolo e conquista tre punti che lo portano a quota 23, quattro punti in più del Parma e uno più del Cagliari (22) e con ancora una partita da recuperare. Da segnalare poi che il Torino ha vinto il confronto diretto con il Parma quindi in caso di arrivo a pari punti fra crociati e granata sarebbe questi ultimi a salvarsi.

Il Sassuolo è andato per due volte in gol nel primo tempo grazie alla bella doppietta realizzata da Berardi al 6' e al 38' ma il Torino non si è arreso e nella ripresa ha saputo rimontare andando in rete al 77' con Zaza e trovando il gol del pareggio all'86' con Mandragora. In pieno recupero, al 92' ancora Zaza ha segnato la rete della vittoria.

CLASSIFICA

INTER 65 MILAN 56 JUVENTUS* 55 ATALANTA 52 ROMA 50 NAPOLI* 50 LAZIO* 46 SASSUOLO 39 VERONA 38 UDINESE 33 SAMPDORIA 32 BOLOGNA 31 FIORENTINA 29 GENOA 28 SPEZIA 26 BENEVENTO 26 TORINO* 23 CAGLIARI 22 PARMA 19 CROTONE 15

*una gara in meno