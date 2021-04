Champions: vittoria per Real e City nell'andata dei quarti

Al City of Manchester la prima sfida del doppio confronto va ai ragazzi di Guardiola. E’ il Manchester City ad aggiudicarsi l’andata dei quarti di Champions contro il Borussia Dortmund per 2-1 grazie alle reti di De Bruyne e Foden.

Il Real Madrid, intanto, batte il Liverpool 3-1 e fa un passo in avanti verso la semifinale di Champions League. Decisiva, ai fini del risultato, la doppietta di un Vinicius in serata di grazia che, insieme alla rete firmata da Asensio, consente a Zinedine Zidane di presentarsi ad Anfield per la gara di ritorno in una posizione di vantaggio.