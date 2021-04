Champions: vittorie del Chelsea e del Psg nell'andata dei quarti

La seconda sessione di partite valide come andata dei quarti di finale della Champions League è un concentrato di emozioni, gol, sorprese e anche clamorosi tonfi. Il Chelsea ipoteca la qualificazione, vincendo 2-0 grazie a un gol del giovane Mount e a Chilwell sul neutro di Siviglia che, per una sera, ospita causa Covid la partita del Porto. Autentici fiocchi di neve e ipotetici fuochi d’artificio, invece, all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove il Paris Saint-Germain vendica la sconfitta subita l’anno scorso in finale proprio contro la squadra tedesca e le infligge un perentorio 3-2 che ha il sapore del verdetto definitivo.

