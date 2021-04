L'Inter conferma: "Non facciamo più parte del progetto Superlega". E anche l'Atletico Madrid si sfila

«FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League». Con una nota ufficiale il club nerazzurro ribadisce quanto anticipato all’ANSA in nottata. «Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l’innovazione e l’inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai».

«L'Inter - prosegue la nota - crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo».

Anche l’Atletico Madrid si sfila dalla Superlega. Lo annuncia lo stesso club spagnolo in un comunicato nel quale annuncia di ritirarsi dal progetto.