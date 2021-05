La Reggiana retrocede in C: niente derby coi crociati l'anno prossimo

Niente derby l'anno prossimo in Serie B tra Parma e Reggiana: dopo l’Entella, infatti, anche il Pescara e la Reggiana salutano il campionato di B: abruzzesi ed emiliani, dopo i risultati di oggi, infatti, retrocedono in Serie C.

La neopromossa Reggiana era tornata in B dopo oltre 20 anni. Oggi ha fatto dietro-front dopo la sconfitta interna (1-2) nel derby dell’Emilia contro la Spal. Il Pescara è a 32 punti, la Reggiana a 34, dietro di loro c'è solo l’Entella.

Il Pescara aveva aveva parteciperato per l’ultima volta al campionato di Serie C nel 2010. L’anno scorso ha raggiunto la salvezza ai Playout, contro il Perugia, che quest’anno è stato già promosso in Serie B. Il Pescara, invece, farà il percorso inverso degli umbri.