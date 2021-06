Il «Borgo» a un passo dalla D

Il Borgo San Donnino batte al «Ballotta» la Virtus Castelfranco, ma non riesce a chiudere il discorso promozione: il rocambolesco 6-3 della Piccardo Traversetolo ai danni del Castenaso costringe la compagine di mister Baratta a vincere nel turno infrasettimanale di mercoledì, proprio in casa del Castenaso, per conquistare la certezza matematica del primo posto finale ed evitare di giocarsi la serie D domenica prossima, nello scontro diretto contro la Piccardo.



Si parte e Minasola al 12’ effettua un tiro-cross su cui fa buona guardia Gibertini: il rilancio di quest’ultimo arriva direttamente dalle parti di Ferrara, che dopo aver eluso la marcatura di Fogliazza e Soregaroli si presenta a tu per tu con Ghezzi, ma la provvidenziale scivolata di Soregaroli manda in corner la conclusione.

Il Borgo San Donnino aumenta l’intensità col passare dei minuti: al 24’ ci prova Rossi dai venti metri, para Gibertini, mentre dopo due minuti Soregaroli devia di testa un corner di Billone, trovando anche in questo caso la risposta sicura del portiere avversario. Poco dopo la mezz’ora, la svolta dell’incontro: calcio d’angolo di Minasola, la palla colpisce il braccio di Pepe in area e il direttore di gara sanziona il tocco con il calcio di rigore.



A presentarsi sul dischetto è Del Porto, che dagli undici metri trasforma: Borgo in vantaggio e, dal 42’, anche in superiorità numerica, per il secondo cartellino giallo inflitto al già ammonito Budriesi, autore di un intervento falloso sulla trequarti offensiva ai danni di Lancellotti.Seppur in dieci, la Virtus Castelfranco non molla e ad inizio ripresa si rende pericolosa: Ferrara lancia in profondità Mantovani che calcia dal vertice destro dell’area avversaria, Ghezzi para in due tempi. Sul ribaltamento di fronte Rossi allarga per Lancellotti che dalla sinistra manda alto: è il preludio alla rete del raddoppio, che proprio il numero 11 di casa segna al 9’ sfruttando un assist col contagocce di Billone. Con un destro a fil di palo, Lancellotti batte Gibertini in uscita e insacca il pallone che vale il 2-0. Partita in ghiaccio per il Borgo San Donnino, che controlla agevolmente il doppio vantaggio dominando la manovra: al 14’ Minasola pecca di altruismo servendo il neoentrato Franchi dal limite dell’area piccola invece di calciare verso la porta, mentre al 20’ un sinistro di Billone direttamente su calcio piazzato dai venti metri lambisce il palo della porta ospite.

Gibertini salva sullo scatenato Lancellotti al 27’ e due minuti dopo si scontra in uscita con Franchi, in procinto di segnare di tap in. Borgo pericoloso anche al 40’, quando Franchi arriva di testa su un traversone di Lancellotti, Ghezzi si allunga all’angolino basso e mette la sfera in angolo: finale di gara della Virtus Castelfranco, che dopo un tentativo di Bojardi dalla distanza – para Ghezzi – usufruisce di un rigore proprio negli ultimi istanti del match: Ferri aggancia Puglisi in piena area, lo stesso Puglisi si incarica della trasformazione e accorcia le distanze. Una rete utile soltanto per le statistiche, perché proprio a rigore segnato il triplice fischio dell’arbitro sancisce la fine del match e il successo del Borgo San Donnino. A soli tre punti dalla serie D.