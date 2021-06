Clamoroso ritorno: Ancelotti è l'allenatore del Real Madrid

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Lo ha reso noto lo stesso club spagnolo, con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Il nuovo tecnico, che ha già guidato i 'blancos' fra il 2013 e il 2015, conducendolo alla conquista della 10/a Champions League, ha un accordo per le prossime tre stagioni e verrà presentato domani alle 18.

"All’Everton stavo bene ma si è presentata questa opportunità inaspettata e credo che in questo momento fosse giusto coglierla, per me e per la mia famiglia". Carlo Ancelotti si congeda così dal club inglese dopo aver deciso di accettare la proposta del Real Madrid. Il tecnico di Reggiolo era arrivato al timone dei Toffees nel dicembre 2019, poco dopo l’esonero al Napoli, firmando un contratto di 4 anni e mezzo. "Ringrazio la società, i giocatori e i tifosi per l’enorme supporto che mi hanno dato per tutto il tempo trascorso qui. Ho assoluto rispetto per tutti coloro che sono legati all’Everton e a cui auguro di cogliere le entusiasmanti opportunità che hanno davanti".