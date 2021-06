Paura agli Europei, Eriksen si accascia a terra privo di sensi: arresto cardiaco

Paura durante Danimarca-Finlandia, prima gara del girone B di Euro 2020. Christian Eriksen si è accasciato a terra completamente da solo: immediati i soccorsi dello staff danese che hanno praticato il massaggio cardiaco al centrocampista dell’Inter. Sgomento e tanta apprensione sulla faccia dei tifosi e dei compagni di squadra.La moglie di Eriksen è in campo in lacrime dopo che il marito si è accasciato privo di sensi durante Danimarca-Finlandia. Le squadre stanno rientrando negli spogliatoi mentre il giocatore viene portato via in barella coperto dai compagni e un telo. La gara è stata naturalmente sospesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA eriksen

danimarca

europei