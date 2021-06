Italia-Austria: 0-0 all'intervallo

Finisce 0-0 il primo tempo di Italia-Austria a Wembley. Primi 45 minuti non facili per gli azzurri affrontati prima con grande fisicità dagli austriaci che poi si chiudono in difesa e chiudono gli spazi. Italia a condurre i giochi a lungo ma creando poche occasioni da rete. La più clamorosa la inventa Ciro Immobile al 32' con un destro dal limite che si stampa sul palo a portiere battuto.

C'è Verratti Cade su Marco Verratti, come previsto alla vigilia, la scelta di Roberto Mancini per il centrocampo azzurro in campo nell’ottavo di Euro 2020, contro l’Austria, a Wembley. Nelle formazioni ufficiali, il centrocampista del Psg è schierato con Jorginho e Barella, mentre Locatelli è in panchina. In difesa, Di Lorenzo a destra per l’infortunato Florenzi e Acerbi al centro con Bonucci, vista l'indisponibilità di Chiellini. Torna anche il trio d’attacco Berardi-Immobile-Insigne.

"Non ci inginocchiamo" "Non c'è stata nessuna richiesta, quando capiterà e ci sarà la richiesta dell’altra squadra, ci inginocchieremo per sentimento di solidarietà e sensibilità verso l’altra squadra. Ma cercheremo sicuramente di combattere il razzismo in altro modo, con delle iniziative insieme alla Federazione nei prossimi mesi". Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, ai microfoni di Rai Sport fa sapere che gli azzurri non si inginocchieranno - gesto di sostegno al movimento Black Lives Matter - prima del fischio d’inizio della gara con l’Austria a Wembley. Ieri Bonucci aveva annunciato che la squadra ne avrebbe parlato e preso una decisione.