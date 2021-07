L'Italia sfida il Belgio con Chiesa e Chiellini: de Bruyne titolare, Hazard no

La nazionale italiana allenata da Mancini affronta il Belgio nei quarti di finale dei campionati Europei. de Bruyne ha recuperato e gioca titolare mentre Hazard non va nemmeno in panchina, Giorgio Chiellini torna al centro della difesa dell’Italia che questa sera a Monaco di Baviera contende al Belgio un posto nella semifinale di Euro 2020. Il ct Roberto Mancini ha puntato su Federico Chiesa, preferito a Domenico Berardi nel tridente con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Per il resto la formazione è la stessa che ha affrontato l’Austria.

