Europei. l'Inghilterra cala il poker contro l'Ucraina

Tutto facile per l’Inghilterra nell’ultimo quarto di finale di Euro 2020 all’Olimpico di Roma. Gli uomini di Southgate, hanno regolato senza patemi la pratica Ucraina: 4-0 con doppietta di Kane, gol di Maguire e di Henderson. Tanto tempo per far riposare i calciatori più stanchi. Mercoledì gli inglesi sono attesi dalla semifinale con la sorpresa Danimarca nella casa di Wembley. Tornano a Kiev gli ucraini, ma per Shevchenko&C i quarti di finale sono stati comunque un risultato insperato.

