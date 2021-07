Il Livorno calcio è in liquidazione. Lo si apprende da una nota diffusa oggi dalla società. L’assemblea dei soci che si è tenuta oggi presso lo studio del notaio Valente di Torino, spiega la società amaranto, preso atto che non vi è stato l’azzeramento delle perdite con versamento in conto capitale, ha deliberato la messa in liquidazione della società nominando liquidatore il responsabile amministrazione, finanza e controllo Pier Paolo Gherlone.

«E' stato un atto dovuto - ha detto Gherlone - previsto dal codice civile. Il mio compito sarà quello di trovare un nuovo soggetto a cui veicolare, in base alle norme federali, il compendio aziendale incluso il titolo sportivo ed il diritto all’affiliazione o in alternativa far revocare, entro il 19 luglio, la liquidazione qualora si perfezionassero accordi oggi in divenire per garantire la continuità aziendale».