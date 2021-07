Mondiali2022, Buffon: "Non mi autocandiderò con Mancini. Ma la possibilità mi serve per sognare..."

"Mancini ha fatto una cosa straordinaria. Possiamo solo fargli lodi e complimenti. E io, a 43 anni, anche per rispetto del lavoro del c.t., non sarò mai quello che si candida: 'Oh, ci sono anch’io...'. Mai. Ma il Mondiale mi serve per sognare. Altrimenti per cosa gioco a fare? Per riportare il Parma in A, certo. E dopo? Quasi sicuramente Mancini non mi chiamerà, giustamente, ha i suoi uomini, il suo gruppo. Ma io ho bisogno di sapere che ci sarà un Mondiale in Qatar per continuare a parare e sognare".

Così Gianluigi Buffon, ex capitano della Nazionale e della Juventus, appena approdato al Parma. "Donnarumma? Ha fatto un grandissimo Europeo. Per le parate, ma soprattutto per la gestione delle varie situazioni, è stato di una spanna superiore a tutti gli altri portieri - ha aggiunto il portiere dei ducali a 'La Gazzetta dello Sport' - Se a inizio torneo poteva essere ancora considerato una sorpresa, alla fine ha consolidato la sua posizione: oggi è lui il punto di riferimento mondiale".