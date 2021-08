Serie C, calcio d'inizio il 29 agosto. Reggiana e Modena nel Girone B

Prenderà il via il 29 agosto e terminerà domenica 24 aprile il campionato di Serie C 2021/2022. Un torneo avvincente che coinvolge diverse grandi piazze italiane. Due le soste in programma: la prima il 26 dicembre e la seconda il 2 gennaio 2022. Quattro i turni infrasettimanali, tutti di mercoledì: 29 settembre, 20 ottobre, 16 febbraio e 16 marzo. Infine, anche un turno durante le festività natalizie, in programma mercoledì 22 dicembre. Per quanto riguarda la Supercoppa di Serie C le tre giornate, tra le squadre che hanno vinto i rispettivi gironi sono in programma: sabato 30 aprile, sabato 7 maggio e sabato 14 maggio.

Come reso noto dalla Lega Pro, il primo turno del Girone A prevede le sfide Feralpi Salò-Fiorenzuola, Giana Erminio-Pro Sesto, Legnago-Mantova, Pergolettese-Juventus U23, Piacenza-Trento, Pro Patria-Albinoleffe, Pro Vercelli-Lecco, Renate-Padova, Suedtirol-Virtus Verona, Triestina-Seregno.

Il Girone B si apre con Cesena-Gubbio, Fermana-Viterbese, Grosseto-Modena, Imolese-Lucchese, Olbia contro l’unica squadra del torneo che ancora deve essere definita, Pescara-Ancona Matelica, Pontedera-Carrarese, Reggiana-Aquila Montevarchi, Siena-Vis Pesaro, Virtus Entella-Teramo.

A inaugurare il Girone C sono invece Avellino-Campobasso, Catanzaro-Virtus Francavilla, Fidelis Andria-Juve Stabia, Monopoli-Catania, Monterosi Tuscia-Foggia, Paganese-Acr Messina, Palermo-Latina, Potenza-Bari, Taranto-Turris e Vibonese-Picerno.