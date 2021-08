Serie A: Inter, buona la prima. E il Sassuolo batte il Verona

Non ci sono più Conte, Lukaku e Hakimi, ma l’Inter riparte da dove aveva lasciato: vincendo e convincendo, anche nel nuovo vestito cucito da Simone Inzaghi. Tutto facile così nella prima a San Siro per Dzeko e compagni, che dominano con un perentorio 4-0 un Genoa arrivato al Meazza pieno di giovani e di difficoltà. Il risultato ma non solo, perchè la nuova Inter formato Inzaghi mostra anche un buon calcio, con i nuovi arrivati come l’attaccante bosniaco e Calhanoglu subito protagonisti sul tabellino tanto quanto nel gioco.

Verona generoso, ma non basta

La qualità offensiva del Sassuolo premia i ragazzi di Dionisi, che bagna il debutto in A con una bella vittoria per 3-2 al Bentegodi. Un successo risicato in una gara in cui gli episodi hanno avuto un ruolo fondamentale. Il Verona con Kalinic sbatte contro la traversa, Raspadori invece non fallisce. Ci pensa poi la Var con l’espulsione di Veloso a far pendere la bilancia tutta a favore degli emiliani. Ma il Verona ha cuore e un super Zaccagni nel motore e la tiene aperta sino allo scadere. Una partita bellissima con un Sassuolo vincente ma un Verona mai domo.