Serie B: il Brescia vince con la Ternana. Pari tra Reggina e Monza

Il Brescia vince 2-0 (doppietta di Bajic) in casa Ternana e finisce 0-0 tra Reggina e Monza. Questo l’esito delle gare in programma alle 18 e valide per la 1a giornata della serie B.

I risultati

Frosinone - Parma 2-2 (venerdì)

Pordenone - Perugia 0-1

Cittadella - Vicenza 1-0

Reggina - Monza 0-0

Ternana - Brescia 0-2 Ascoli

La classifica

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Brescia 3 1 1 - - 2 -

Cittadella 3 1 1 - - 1 -

Perugia 3 1 1 - - 1 -

Frosinone 1 1 - 1 - 2 2

Parma 1 1 - 1 - 2 2

Monza 1 1 - 1 - - -

Reggina 1 1 - 1 - - -

Pordenone 0 1 - - 1 - 1

Vicenza 0 1 - - 1 - 1

Ternana 0 1 - - 1 - 2

Alessandria -- -- -- -- -- -- --

Ascoli -- -- -- -- -- -- --

Benevento -- -- -- -- -- -- --

Como -- -- -- -- -- -- --

Cosenza -- -- -- -- -- -- --

Cremonese -- -- -- -- -- -- --

Crotone -- -- -- -- -- -- --

Lecce -- -- -- -- -- -- --

Pisa -- -- -- -- -- -- --

Spal -- -- -- -- -- -- --