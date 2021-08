Eccellenza, Promozione e Prima categoria, ecco i calendari della prossima stagione

Il Crer ha diramato nel pomeriggio di ieri i calendari dei campionati d’Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, che vedranno tra le protagoniste annunciate diverse squadre parmensi.

Eccellenza

Partenza col botto in Eccellenza, dove alla prima giornata in programma il 12 settembre si giocherà al «Francani» l’atteso derby tra Salsomaggiore e Fidentina, che poco più di un anno fa sono risalite a braccetto dalla Promozione.

Nella domenica inaugurale la Piccardo Traversetolo ospiterà al «Tesauri» l’Agazzanese mentre Colorno e Felino saranno di scena in terra reggiana rispettivamente sui campi di Campagnola e Bibbiano San Polo. Per altri fuochi d’artificio basterà attendere il terzo turno del 26 settembre, quando il calendario proporrà il big match Piccardo Traversetolo-Colorno, entrambe candidate al successo finale, e il potenziale scontro salvezza Salsomaggiore-Felino (ritorno il 9 gennaio nella prima uscita del 2022).

Il «Tesauri» sarà ancora teatro di un derby alla quinta tornata con i traversetolesi di mister Notari che riceveranno la Fidentina. Tre le giornate infrasettimanali (sosta natalizia dal 19 dicembre al 9 gennaio): il 20 ottobre nell’anticipo dell’ultima d’andata, l’8 dicembre (c’è Salso-Colorno) e, infine, il 30 marzo, l’ultima data che chiuderà la regular season e in cui la Fidentina farà visita al Nibbiano Valtidone.

Promozione

Nel girone A l’inizio, fissato sempre per il 12 settembre, prevede due derby: Fiore Pallavicino-Tonnotto San Secondo (subito sfida amarcord per il tecnico degli ospiti, Davide Cerri, a lungo giocatore e mister nelle giovanili dei verdiani) e Futura Fornovo Medesano-Langhiranese in un quadro completato dal ritorno di Brandolini, ora alla guida del Vigolo Marchese, a Carignano e dall’impegnativa trasferta della Viarolese nella tana della Bobbiese.

Sette giorni più tardi ecco Noceto-Fiore Pallavicino e Viarolese-Carignano poi il 20 marzo il campionato si chiude con Carignano-Tonnotto San Secondo, Viarolese-Il Cervo e Bobbiese-Noceto.

Nel girone B Sorbolo e Monticelli, le uniche due portacolori della nostra provincia, si affrontano alla quarta giornata (3 ottobre, ritorno a campi invertiti il 16 gennaio) ma già al debutto non avranno un compito troppo agevole: i sorbolesi fuori casa a Castellarano, i termali al «Riva» al cospetto della Scandianese Casalgrandese.

Prima categoria

Nel girone A per l’unico derby tra Zibello Polesine e Fidenza è necessario aspettare il 14 novembre nel match valido per la decima giornata.

Tutte e due esordiranno tra le mura amiche: rivieraschi contro il Vigolzone, bianconeri opposti allo Ziano. Diverso il discorso del girone B interamente a tinte ducali, se si esclude la Casalese: tra gli incroci più interessanti al pronti via il derby della Bassa Audax Fontanellatese-Soragna, Biancazzurra-Team Traversetolo e Real Sala Baganza-Solignano.

Finale il 3 aprile (la pausa invernale si protrarrà fino al 23 gennaio) caratterizzato da Marzolara-Basilicastello, che due stagioni fa si trovarono di fronte ai play-out in Promozione.

Marco Bernardini

I calendari

ECCELLENZA GIRONE A

PROMOZIONE GIRONE A

PROMOZIONE GIRONE B

PRIMA CATEGORIA GIRONE A

PRIMA CATEGORIA GIRONE B