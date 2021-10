Champions: la Juve batte lo Zenit (1-0), l'Atalanta non passa all'Old Trafford (3-2)

La Juventus ha battuto lo Zenit San Pietroburgo 1-0 (0-0) in una partita del gruppo H di Champions League. Il gol al 41' del secondo tempo di Kulusevski

Manchester United-Atalanta

Il Manchester United ha battuto l'Atalanta 3-2 (0-2) in una partita del gruppo F della Champions League. I gol nel primo tempo al 15' di Pasalic, al 29' di Demiral, nel secondo tempo all’8' di Rushford, al 30' di Maguire, al 36' di Cristiano Ronaldo.

Le altre partite

Vittorie per Chelsea, Villarreal e Bayern Monaco nella terza giornata di Champions. Nel girone H, quello della Juve, i Blues campioni d’Europa superano 4-0 il Malmoe: apre Christiansen, Jorginho fa 2-0 dal dischetto anche se poi Tuchel è costretto a sostituire Lukaku per infortunio. A inizio ripresa il tris di Havertz, poi ancora Jorginho dagli undici metri.

Per quanto riguarda invece il raggruppamento dell’Atalanta, il Villarreal si prende tre punti in Svizzera andando a vincere per 4-1 sul campo dello Young Boys. Sottomarino Giallo avanti con Yeremi, fresco di convocazione con la nazionale maggiore spagnola alla Final Four di Nations League, raddoppio di Gerard Moreno. Elia accorcia per gli elvetici, poi la chiudono Albert Moreno e Chukwueze. Bayern a punteggio pieno nel girone E: successo a Lisbona per 4-0 sul Benfica. La gara si sblocca solo al 70', con Sanè a segno per i bavaresi che poi dilagano: autorete di Everton, quindi Lewandowski e ancora Sanè. Nel girone G, infine, pari senza reti fra Lille e Siviglia: gli andalusi salgono a 3 e restano secondi dietro il Salisburgo, in testa a quota