Serie A: Milan, vittoria con brivido a Bologna (4-2)

Il Milan ha la meglio col brivido su un Bologna in 9 al Dall’Ara. Un gran gol di Bennacer e il sigillo di Ibrahimovic nel finale decidono una gara che sembrava chiusa nel primo tempo, con i rossoneri avanti 2-0 (gol di Leao e Calabria) e con un uomo in più per l’espulsione di Soumaoro. Nella ripresa la rimonta del Bologna (autorete di Ibra e gol di Barrow). Poi il Bologna resta in 9 (rosso diretto a Soriano) e resiste a lungo. L’epilogo negli ultimi 5', finisce 4-2 per il Milan, che in classifica va a +1 sul Napoli impegnato domani con la Roma. Incubo all’esordio sulla panchina della Salernitana per Colantuono, l’Empoli in trasferta va 3-0 in 13', poi vince 4-2. Il Sassuolo batte in casa il Venezia 3-1