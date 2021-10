Vincono Monza, Benevento e Ternana

Il Monza torna alla vittoria battendo per 1-0 il Cittadella. Nessun problema per il Benevento che spazza via per 3-0 il Cosenza e ancor meno per la Ternana che vince 5-0 contro il Vicenza. FInisce in parità senza reti la sfida fra Lecce e Perugia.

CLASSIFICA

Pt Pg Pv Pn Pp Gf Gs

Pisa 19 8 6 1 1 16 6

Benevento 16 9 4 4 1 15 7

Lecce 16 9 4 4 1 13 8

Cremonese 16 8 5 1 2 11 6

Brescia 14 8 4 2 2 19 13

Perugia 14 9 3 5 1 9 5

Ascoli 14 8 4 2 2 13 11

Ternana 13 9 4 1 4 16 14

Reggina 13 8 3 4 1 8 7

Monza 13 9 3 4 2 8 8

Cittadella 13 9 4 1 4 9 11

Frosinone 11 8 2 5 1 9 6

Cosenza 11 9 3 2 4 8 13

Parma 10 8 2 4 2 12 10

Spal 9 8 2 3 3 12 9

Como 9 8 2 3 3 10 11

Crotone 7 9 1 4 4 11 17

Alessandria 7 9 2 1 6 10 18

Vicenza 3 9 1 - 8 8 20

Pordenone 1 8 - 1 7 5 22